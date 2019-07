Esporte Projeto que inclui Caminhada Ecológica em Calendário Cívico Cultural de Goiás é aprovado na CCJ Assembleia Legislativa do Estado de Goiás deve votar tema em Plenário no início de agosto

Um projeto de lei que inclui a Caminhada Ecológica, projeto realizado pelo POPULAR, no Calendário Cívico Cultural de Goiás foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Agora, será votado em Plenário, o que deve ocorrer no início de agosto. A proposição é do deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PV). O proj...