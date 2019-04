Esporte Programa de sócio-torcedor do Goiás passará por reestruturação Diretoria esmeraldina deve apresentar projeto reformulado para Série A

Da carga total de ingressos disponibilizados pela direção esmeraldina, 2,7 mil deveriam ser direcionados ao programa de sócio-torcedor do Goiás. Entretanto, o clube vem passando por uma reestruturação no departamento de marketing e planos destinados ao Brasileirão ainda não foram criados. A intenção é desenvolver um projeto mais atrativo, com mais benefícios para...