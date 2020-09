Esporte Professora de projeto social pede melhorias em praça esportiva Wagnér Oliveira Costa tem 71 anos e mais de 50 deles foram dedicados ao esporte

Jogadora e treinadora de basquete, Wagnér Oliveira Costa tem 71 anos e mais de 50 deles foram dedicados ao esporte. Nos últimos anos, ela trabalha com a formação de atletas num projeto social desenvolvido nas quadras do Parque Mutirama, sobre o Viaduto Jaime Câmara e reivindica melhorias no local, principalmente na iluminação da praça e reforço de segurança. No espaço púb...