Esporte Professor que denunciou racismo em Caldas Novas fala em “choro de coragem” Adriano dos Santos lamentou comportamento do acusado de ter cometido injúria racial contra o jovem Luiz Eduardo, de 11 anos, durante uma partida de futebol em um torneio infantil

O técnico do Uberlândia Academy, Adriano dos Santos, disse que o choro de Luiz Eduardo, de 11 anos, em um vídeo divulgado por ele, na qual o jovem faz uma denúncia de racismo, servirá como um marco para que outros casos de injúria racial sejam divulgados e punidos. “Acho que o marco de tudo isso é o choro do Luiz no vídeo. Estamos em Caldas Novas, mas nós sabemos ...