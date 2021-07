Esporte Professor em curso da CBF, Eduardo Barroca prevê jogo difícil do Atlético-GO com Sport Técnico do Dragão descarta retorno de Ronaldo, mas espera contar com meia João Paulo para a partida desta quarta-feira (7)

O técnico do Atlético-GO, Eduardo Barroca assumiu a condição de "professor" na manhã de segunda-feira (5). Ele deu uma aula na sede da CBF Academy, no Rio, para os profissionais que fazem o curso da Licença A da CBF para treinador. Uma das lições do professor Barroca é que, na Série A, deve se pensar no "jogo a jogo" para não atropelar etapas. Para o técnico do Dra...