Esporte Procuradoria acusa médicos de homicídio com dolo eventual por morte de Maradona Os acusados serão interrogados a partir do dia 31 de maio e estão impedidos pela Justiça de deixar a Argentina

A Procuradoria-Geral de San Isidro, que investiga a morte de Diego Maradona (1960-2020), acusa sete profissionais de saúde ligados ao caso de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Os acusados serão interrogados a partir do dia 31 de maio e estão impedidos pela Justiça de deixar a Argentina. Além do neurocirurgião Leopoldo Luque, que ...