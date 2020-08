Esporte Procon notifica Albert Einstein, após o caso Goiás, e vai cobrar a CBF Depois de erro com Red Bull, hospital admitiu falhas na abertura do Campeonato Brasileiro

Após problemas com exames dos jogadores do Goiás, o Procon notificou o Hospital Israelita Albert Einstein para explicar o que houve e também deverá responsabilizar a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O hospital tem até sexta-feira (14) para responder aos questionamentos do órgão. No domingo (9), o Einstein havia admitido falhas ao longo do proces...