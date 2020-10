Esporte Processo de Robinho na Itália será retomado em dezembro O caso voltou à tona nos últimos dias depois que o Santos anunciou retorno do atacante, provocando indignação

Três anos após a condenação na primeira instância da Justiça italiana por estupro coletivo, Robinho terá seu processo retomado com o julgamento, em segunda instância, do recurso apresentado por sua defesa. Segundo seu advogado, a audiência no Tribunal de Apelação de Milão está agendada para o dia 10 de dezembro. "Será a primeira vez [do processo] nesse tribunal, mas nã...