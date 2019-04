Esporte Principal novidade deste Brasileirão, VAR é protagonista na 1ª rodada do torneio Tecnologia foi decisivo em resultado de jogos e só não foi utilizada no duelo entre Flamengo 3x1 Cruzeiro

O árbitro de vídeo (VAR) estreou no Campeonato Brasileiro com bastante trabalho. Na primeira rodada da competição, realizada no último final de semana, o recurso foi utilizado diversas vezes e em várias delas a decisão inicial do árbitro de campo foi modificada após o aviso do árbitro assistente de vídeo ou após a verificação das imagens de um lance. A única partida q...