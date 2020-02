Esporte Principal contratação do Goiás, Sandro quer recomeçar e reviver sucesso em torneio internacional Após dez anos na Europa, de ascensão meteórica ao declínio, volante de 30 anos estreia pelo alviverde com planos de voltar a brilhar na Copa Sul-Americana

Principal contratação do Goiás para a temporada, o volante Sandro, de 30 anos, faz sua estreia pelo clube neste sábado (8). Campeão da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores pelo Internacional, o jogador é a dose de experiência para o time esmeraldino sonhar com uma boa campanha em torneio continental, que começa para o Goiás na terça-feira (11) diante do Sol de Améri...