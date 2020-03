Esporte Primo manda camisa do Vila Nova para Messi Emanuel Biancucchi afirma que não fala de futebol com melhor do mundo e diz “ele é uma pessoa como todos nós”. Meia argentino analisou necessidade de vitória do Tigre em próximo jogo

Desde que chegou ao Vila Nova, o meia Emanuel Biancucchi tem sido questionado sobre sua proximidade com o primo Messi. Nesta quinta-feira (5), o jogador do Tigre afirmou que o melhor jogador do mundo receberá, em breve, uma camisa do time goiano com o número 10. “Ele é uma pessoa como todos nós. Nos falamos direto. A gente não fala de futebol, fala da vida, da fam...