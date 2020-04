Esporte Primeiro ministro da Itália libera clubes a voltar aos treinos no dia 18 de maio Giuseppe Conte não quis adiantar data para a retomada das partidas no país pelo Campeonato Italiano e pela Copa da Itália. Medidas são início da "fase 2" do combate ao novo coronavírus

O primeiro ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou neste domingo que o processo de relaxamento das medidas de distanciamento social no país começará em 4 de maio, com o início da "fase 2" do combate ao novo coronavírus. Com essa medida, o governo libera os clubes de futebol a voltar aos treinamentos a partir do dia 18 de maio. Giuseppe Conte, no entanto, nã...