Esporte Primeiro jogador britânico a se declarar gay vai entrar para o hall da fama do futebol inglês A homenagem será feita no dia em que o atacante, revelado pelo Norwich City e com passagens por Nottingham Forrest, Southampton, Manchester City e West Ham, completaria 59 anos

O Hall da Fama do Museu do Futebol Nacional (National Football Museum), na Inglaterra, terá um novo membro a partir desta quarta-feira: Justin Fashanu, o primeiro e único jogador britânico a se declarar homossexual enquanto atuava Campeonato Inglês. A homenagem será feita no dia em que o atacante, revelado pelo Norwich City e c...