Primeiro grupo de brasileiros embarca para a Olimpíada de Tóquio

O primeiro embarque de um grupo de brasileiros para os Jogos Olímpicos de Tóquio ocorreu nesta quinta-feira (17), mais de um mês antes da cerimônia de abertura. Por enquanto viajaram apenas profissionais da área de logística do COB (Comitê Olímpico do Brasil), que vão preparar o terreno para a chegada de atletas e treinadores, a partir do começo do mês que vem. Oito desses...