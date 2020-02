Esporte Primeiro finalista da Taça Guanabara será definido em disputa do Fla-Flu O Fluminense foi o melhor time do Grupo B, com 15 pontos somados em seis jogos, e cruzará com o Flamengo, o segundo colocado da chave B, com 13

O primeiro clube classificado para a final da Taça Guanabara será conhecido nesta quarta-feira (12). Após duelarem há duas semanas, os rivais Fluminense e Flamengo se reencontram a partir das 20h30, no confronto que determinará o time grande que disputará a decisão do turno inicial do Campeonato Carioca. O começo da competição estadual ficou marcado pela queda precoce d...