Esporte Primeira liga de futebol a voltar nas Américas pode ter campeão nesta segunda (29) Futebol da Costa Rica adotou protocolos rígidos contra a Covid-19

Seis anos após ser a sensação da Copa do Mundo no Brasil, chegando às quartas de final e deixando pelo caminho seleções como Uruguai, Inglaterra e Itália, a Costa Rica volta a ser protagonista no futebol mundial. Nesta segunda-feira (29), às 23h30 (horário de Brasília), Deportivo Saprissa e Liga Deportiva Alajuelense fazem o segundo jogo da final dos playoffs da Liga P...