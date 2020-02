Esporte Primeira Ferrari pilotada por Michael Schumacher será leiloada Lance inicial pelo carro 412T2, usado em 1995, é de R$ 32 milhões

O primeiro monoposto da Ferrari pilotado pelo heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher será leiloado pela companhia Girardo & Co na Itália. O modelo do carro é um 412T2 chassi 157 e foi usado pelo ex-piloto alemão em novembro do ano de 1995. O lance inicial pelo monoposto será de 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Schumacher estreou na Fórmula 1 pela...