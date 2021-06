Esporte Previsível, Vila Nova é derrotado no Recife pelo Náutico, líder da Série B Tigre não conseguiu surpreender Timbu, no Aflitos, e volta para Goiânia com a primeira derrota nesta Série B

Sem inspiração e criatividade, preso à marcação adversária e com reduzido número de conclusões à meta adversária, o Vila Nova repetiu o roteiro das últimas partidas - atacou poucas vezes, precisou se defender na maioria do jogo e não teve como conter o Náutico, líder da Série B do Brasileiro que, em casa, conquistou a quarta vitória seguida na competição. O...