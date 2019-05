Esporte Previsão para retorno do meia Jorginho é incerta Camisa 10 do Dragão sofreu lesão muscular no 1º jogo da final do Campeonato Goiano

Jorginho teve séria lesão no músculo adutor da perna no primeiro jogo da final do Estadual, na vitória de 3 a 0 sobre o Goiás, no dia 14 de abril. Desde então, faz tratamento e tinha previsão de volta, aos treinos, de quatro semanas. Mas o prazo de recuperação do camisa 10 atleticano foi prorrogado - poderá ser de seis a oito semanas de recuperação. Nesta segund...