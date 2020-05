Esporte Previsão do Vila Nova é voltar aos treinos em 8 de junho

Nos próximos dias, com data a ser confirmada, a direção do Vila Nova vai debater com a comissão técnica quando voltará aos trabalhos. Dirigentes do Tigre entendem que é preciso aguardar a publicação da nota técnica. O presidente Hugo Jorge Bravo confirmou que o Vila Nova já trabalha com a previsão de retorno das atividades a partir do dia 8 de junho. “Outro ponto que vam...