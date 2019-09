Esporte Prevenido, Goiás encara o Grêmio no encerramento do 1º turno do Brasileirão Clube esmeraldino terá três volantes na formação inicial para segurar o tricolor no sul. Triunfo ampliará distância da equipe goiana para a zona de rebaixamento

Para iniciar o 2º turno do Campeonato Brasileiro com tranquilidade para trabalhar, o Goiás enfrenta o Grêmio neste domnigo (15), às 16 horas, em Porto Alegre, pela 19ª rodada da competição. Após o objetivo inicial de fechar a primeira parte do torneio entre os 10 primeiros colocados fracassar, o time esmeraldino precisa se recuperar para não continuar despencando na ...