Esporte Pressionado, Thiago Larghi terá futuro definido no Goiás De acordo com a presidência executiva do clube esmeraldino, derrota contra o Internacional pode custar o emprego do profissional

A passagem do treinador Thiago Larghi pode ser menor do que ele imaginava. A pressão interna cresceu nas últimas semanas, ao ponto do resultado deste domingo (13), contra o Internacional, pode definir o futuro do profissional no Goiás. Na opinião do presidente Marcelo Almeida, técnico de futebol vive de vitórias. Se isso não ocorrer, uma mudança no comando da equipe p...