Esporte Pressionado, Goiás goleia o Fluminense com sobras, diminiu crise e dá sobrevida a Ney Franco Time esmeraldino chega a 24 pontos e se distancia da faixa dos ameaçados (Z4) de rebaixamento. Na quarta-feira, enfrenta o São Paulo, às 21h30, no Morumbi

No jogo de abertura do returno, o Goiás fez o que mais se esperava dele - voltou a vencer na Série A, na noite quente deste domingo (22), no Estádio Serra Dourada. Sem ser brilhante, mas com sobras e mostrando mais disposição, o alviverde goleou o Fluminense, por 3 a 0, em partida na qual teve algumas novidades, como a volta do goleiro Tadeu (recuperado do choque na ...