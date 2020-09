Esporte Pressionado, Diniz estuda remontagem do time do São Paulo para jogos decisivos Essa não seria a primeira vez que o treinador mexeria em algumas peças do time. Recentemente, para o duelo com o Sport, em 23 de agosto, ele trocou todo o sistema defensivo

O São Paulo terá nos próximos dias dois jogos que podem definir o rumo do time na temporada: contra o Internacional, sábado (26), pelo Brasileiro, e diante do River Plate, na quarta (30), pela Copa Libertadores. Insatisfeito com os resultados e o rendimento recente da equipe, além de estar pressionado no cargo, o treinador Fernando Diniz estuda, segundo apurou a reportagem, p...