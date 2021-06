Esporte Pressionado, Corinthians tem atuação amarrada e só empata com o Bahia O jogo com o Bahia mostrou, mais uma vez, que com o plantel atual da equipe corintiana não deve ir longe no Nacional e tende a brigar na parte de baixo da tabel

Um dia após torcedores organizados protestarem em frente ao Parque São Jorge, o Corinthians voltou a ter uma atuação fraca neste domingo (20) e não foi além de um empate sem gols com o Bahia, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De forma pacífica, os corintianos fizeram várias reivindicações, entre elas, cobraram mais contra...