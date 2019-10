Esporte Pressionado, Atlético quer deixar América (MG) e jejum para trás Presente no grupo dos quatro melhores (G4) por 23 rodadas, de um total de 30, até agora, o Atlético há 19 jogos não sabe o que é ficar de fora do G4

Um jogo decisivo, mas que não define futuro nem do Atlético nem do América (MG) nas últimas rodadas da Série B nacional, mas que deixará o vencedor em boa condição para garantir acesso à Série A. É assim que a partida de sexta, contra o time mineiro, no Estádio Antônio Accioly, é vista pelos atleticanos, que esperam quebrar sequência de cinco jogos consecutivos sem vitória. ...