Esporte Pressionada por Covid-19, NBA tenta salvar temporada, dinheiro e imagem

Depois de se estabelecer como grande exemplo de sucesso no que diz respeito à prática esportiva de alto nível durante a pandemia do novo coronavírus, a NBA agora sofre com a Covid-19. Realizar a temporada 2020/21 tem se mostrado uma tarefa mais difícil do que foi concluir a edição 2019/20. O campeonato passado foi finalizado no que se convencionou chamar de "bolha...