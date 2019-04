Esporte Preso nos EUA, Marin vende patrimônio imobiliário por R$ 37 milhões para pagar multas José Maria Marin foi condenado por lavagem de dinheiro, se desfez de apartamento, prédio comercial e casarão nos últimos dois anos

O ex-presidente da CBF José Maria Marin se desfez nos últimos dois anos de um patrimônio imobiliário adquirido em mais de três décadas para conseguir pagar despesas com advogados, dívidas processuais e multas nos Estados Unidos. Com as vendas, ele arrecadou R$ 37 milhões. O ex-governador de São Paulo está preso na penitenciária de Allenwood, nos EUA, condenado a quat...