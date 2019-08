Esporte Presidente mais vitorioso da história do Vasco, Antônio Calçada morre aos 96 anos Ex-dirigente estava internado em um hospital no Rio de Janeiro e não resistiu as complicações provocadas por uma infecção abdominal

O ex-presidente do Vasco Antônio Soares Calçada morreu nesta segunda-feira, aos 96 anos, no Rio, vítima de complicações provocadas por uma infecção abdominal. O dirigente, que foi o mais vitorioso mandatário da história do clube, estava internado desde o último dia 10 de julho em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Calçada foi presid...