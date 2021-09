Esporte Presidente espera Atlético-GO mais corajoso para sequência da Série A Adson Batista enaltece busca pelo empate com o Corinthians, mas acredita que o Dragão possa jogar com mais ousadia e coragem para conquistar melhores resultados

Após o empate com o Corinthians, por 1 a 1, no Estádio Antônio Accioly, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, cobrou uma postura mais corajosa do Dragão. O treinador valorizou o ponto conquistado e a imposição física da equipe atleticana, mas sentiu falta de uma agressividade maior da equipe goiana. "O Atlético-GO precisa ter mais intensidade e jogar mais n...