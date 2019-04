Esporte Presidente do Vila se desculpa com árbitro e critica zagueiro Brunão “Eu pedi perdão para o André Luiz Castro, pelas palavras que eu proferi a ele. Pelo cargo que ocupo, eu preciso ser um exemplo de conduta", disse Ecival Martins

Dois dias após invadir o gramado do Estádio Olímpico, para pressionar e ofender o árbitro André Luiz Castro, que apitou clássico Vila Nova e Atlético (empate de 1 a 1), o presidente do Vila, Ecival Martins, bem mais tranquilo, veio a público ontem pedir desculpas pelo ato do último fim de semana. “Eu pedi perdão para o André Luiz Castro, pelas palavras que eu prof...