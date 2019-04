Esporte Presidente do Vila projeta duelo difícil contra time paraense

Eliminado do Campeonato Goiano, o Vila Nova se prepara para voltar a campo pela Copa do Brasil. Ontem, o Tigre conheceu o seu adversário na 3ª fase da competição nacional. A vitória do Bragantino sobre a Aparecidense, por 3 a 2, colocou o time paraense no caminho do colorado goiano.“Contávamos com as duas possibilidades de adversário, pois sabíamos que ia ser um jogo e...