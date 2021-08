Esporte Presidente do Vila Nova se diz envergonhado com episódio da saída de Hemerson Maria Hugo Jorge Bravo ressalta frustração e vergonha com relação entre atletas e comissão técnica e espera reação na partida contra o Avaí para tomar próximas decisões

O presidente Hugo Jorge Bravo disse que ficou envergonhado com o desfecho para a saída do técnico Hemerson Maria do Vila Nova. O mandatário assumiu a responsabilidade e explicou que as medidas a serem adotadas serão feitas a partir do jogo contra o Avaí, nesta quarta-feira (25), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. "Me sinto frustrado e, de certa ...