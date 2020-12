Esporte Presidente do Vila Nova quer ‘algo diferente’ após acerto com Márcio Fernandes Hugo Jorge Bravo reforçou que decisão para mudar a comissão técnica se deu apenas pela queda de desempenho do time colorado na Série C

O presidente Hugo Jorge Bravo acredita que pelo conhecimento do Vila Nova e experiência na carreira, o técnico Márcio Fernandes pode conseguir fazer o elenco colorado apresentar algo diferente nos cinco jogos que restam na sequência da 2ª fase da Série C. A expectativa do dirigente é que o treinador recupere o foco do grupo vilanovense e a nostalgia de 2015 marca o retorno do profissional. “O objetivo é buscar uma solução e discurso diferente. Já vínhamos sem apresentar ...