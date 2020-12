Esporte Presidente do Vila Nova pede ajuda da torcida para pagar salários do clube Em momento raro, Hugo Jorge Bravo concedeu a 3ª coletiva como presidente do Tigre; dirigente pediu ajuda da torcida para quitar a próxima folha salarial do Tigre

O presidente Hugo Jorge Bravo concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (1º), a terceira desde que assumiu o cargo executivo do time colorado. Na entrevista, que durou quase 44 minutos, o dirigente fez um balanço do primeiro ano de mandato e pediu à torcida vilanovense que ajude o clube para realizar o pagamento da próxima folha salarial do clube. O presidente do ...