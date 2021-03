Esporte Presidente do Vila Nova explica motivo para troca de técnico Hugo Jorge Bravo afirma que mudança foi necessária pelo que a diretoria vislumbra para o futuro na temporada

O presidente executivo do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, explicou os motivos o levaram a optar pela troca do comando técnico do clube. O Tigre demitiu Márcio Fernandes e acertou a contratação do técnico Wagner Lopes. O dirigente disse que a razão principal foi por enxergar que o trabalho de Márcio Fernandes não se adequava ao que o clube projeta para o futuro. "A decisã...