Esporte Presidente do Vila Nova espera evolução de pontos na Série B Dirigente entende que o elenco colorado possui qualidade para ter melhores resultados e prevê melhora com a chegada do técnico Hemerson Maria

O presidente do Vila Nova acredita que o atual elenco do time colorado pode conquistar mais pontos do que os 18 que o Tigre possui após 17 rodadas da Série B. Hugo Jorge Bravo acredita que tem faltado sorte para o clube, que costuma ter bons desempenhos, mas peca no momento da finalização. “Acredito que pela performance que a gente desempenhou nas últimas rodadas poderi...