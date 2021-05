Esporte Presidente do Vila Nova diz que saída de Alan Mineiro não foi de ordem técnica Hugo Jorge Bravo explicou que a saída do jogador vinha sendo amadurecida entre as partes anteriormente

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, disse que a rescisão de contrato com o meia Alan Mineiro, de 33 anos, não teve influência da parte técnica. O dirigente colorado explicou que o Tigre já tratava dessa possibilidade há algum tempo e que houve consenso após o término do Campeonato Goiano. Apesar do anúncio da rescisão contratual entre Vila Nova e Alan M...