Esporte Presidente do Vila Nova diz que prisão de ex-jogador não afeta amistoso

Presidente do Vila Nova, Ecival Martins afirmou que o amistoso que o clube pretende fazer contra o Corinthians, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa América, não deve ser afetado pela prisão do ex-jogador Roni, cuja empresa é a responsável por organizar a partida. Ao contrário, um torneio que estava sendo realizado pelo ex-atacante em Fortaleza e ...