Esporte Presidente do Vila Nova diz que clube fez “acordo satisfatório” com Danilo Presidente do Tigre não citou valores, mas salientou que jogador deixou legado no clube e que contraria o atleta novamente pelo homem que o meia demonstrou ser

Após manter o silêncio depois da oficialização da rescisão de contrato do meia Danilo, o presidente do Tigre, Ecival Martins disse em coletiva nesta quinta-feira (16) que o Vila Nova assinou acordo satisfatório com o jogador de 39 anos. O atleta deixou o clube colorado após 15 jogos disputados e sete meses antes do término do seu contrato. “Até por força de contrato com ...