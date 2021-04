Esporte Presidente do Vila Nova critica arbitragem e pede foco em busca da classificação Hugo Jorge Bravo reclamou com Wilton Sampaio sobre demora de um jogador do Goiás para amarrar a chuteira, no lance o árbitro chegou a paralisar o jogo para conversar com o dirigente

Não foi só o Goiás que reclamou da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio durante o clássico entre o Vila Nova e o time esmeraldino, que terminou com vitória colorada. O presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo, criticou o árbitro, que deu uma bronca no dirigente durante a partida. Ainda no primeiro tempo, Wilton Pereira Sampaio paralisou o jogo para pedir que o pres...