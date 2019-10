Esporte Presidente do Vila Nova confirma contratação do técnico Itamar Schülle Treinador assume o Tigre no restante da Série B e terá nove partidas partidas para tirar a equipe colorada da luta contra o rebaixamento à 3ª Divisão do Brasileiro

O Vila Nova fechou com Itamar Schülle. O técnico assume o time colorado após três jogos que o Tigre foi comandado por Rafael Toledo, que substituiu Marcelo Cabo, demitido no último 3. Ele terá nove jogos para tirar o Tigre da luta contra o rebaixamento à Série C. A confirmação da contratação foi feita pelo presidente Ecival Martins ao POPULAR nesta quarta-feira (16). ...