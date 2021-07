Esporte Presidente do Vila Nova banca técnico e cobra evolução Hugo Jorge Bravo disse que vê melhora no trabalho de Higo Magalhães, mas afirma que treinadores de futebol são sempre interinos

O técnico Higo Magalhães seguirá no comando do Vila Nova, é o que afirmou o presidente Hugo Jorge Bravo em coletiva após o empate sem gols com o Cruzeiro neste sábado (24). O dirigente disse que vê evolução na equipe colorada sob comando do treinador, mas voltou a usar o discurso de que os técnicos são sempre interinos e que nova análise será feita depois do duelo co...