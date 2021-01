Esporte Presidente do Vila Nova agradece por conselho de rivais: 'deram força’ Hugo Jorge Bravo ainda rebateu críticas e enalteceu trabalho feito no clube colorado, que além da final da Série C, conquistou títulos na base e obteve conquistas nos esportes olímpicos

Alguns dias estarão marcados na vida do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, um deles será o dia 17 de janeiro, na qual o time colorado venceu o Ituano, por 1 a 0, fora de casa, e conquistou o acesso à Série B 2021. O dirigente, durante entrevista coletiva após a partida em Itu, revelou que uma conversa com Adson Batista, presidente do Atlético-GO, e Marcelo Alm...