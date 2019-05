Esporte Presidente do PSG é alvo de investigação na França sobre corrupção Nasser Al-Khelaifi é suspeito de corrupção "em relação ao Mundial de Atletismo do Catar"

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, está sendo investigado por corrupção como parte de uma apuração sobre supostas irregularidades no processo de definição das sedes das edições de 2017 e 2019 do Mundial de Atletismo, disse uma autoridade judicial nesta quinta-feira (23). A autoridade disse à agência de notícias The Associated Press que a a...