Esporte Presidente do Lyon diz que Liga dos Campeões voltará no dia 7 de agosto Aulas fez a revelação, não confirmada pela Uefa, ao comentar a suposta desvantagem que o Lyon teria neste confronto

O presidente do Lyon, Jean Michel Aulas, afirmou neste sábado que a Liga dos Campeões fará seu retorno no dia 7 de agosto, justamente com a partida do time francês contra a Juventus, pela volta das oitavas de final, em Turim. A Uefa, responsável pela organização do campeonato, ainda não anunciou a volta dos jogos. Aulas fez a revelação, não confirmada pela Uefa, ...