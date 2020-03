O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, testou positivo para covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo site do clube gaúcho. O dirigente sentiu dor de cabeça e febre na última segunda-feira. Fez o exame no período da tarde, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, foi para a casa e ficou isolado.



Na terça-feira, o Internacional paralisou todas as suas atividades. No dia anterior, Medeiros, de 59 anos, não participou da reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol que suspendeu o campeonato estadual por duas semanas.



"O departamento médico do Sport Club Internacional informa que o presidente Marcelo Medeiros testou positivo para covid-19. Apesar de não apresentar mais sintomas da doença, o mandatário deve permanecer um total de 14 dias em isolamento e repouso, seguindo o protocolo indicado pelos órgãos de saúde", informou o comunicado do clube.



O dirigente também escreveu uma nota em suas redes sociais e buscou passar tranquilidade. "Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com covid-19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próprios 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do clube."