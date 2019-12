Esporte Presidente do Grêmio descarta troca de Luan por Clayson, do Corinthians Romildo Bolzan disse que troca por Clayson não o agrada e diz "Se me perguntar, gosto do Cássio, Mateus Vital, Janderson, Pedrinho"

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, esfriou um pouco a negociação do Corinthians pelo atacante Luan. O mandatário descartou uma eventual troca por Clayson, principal moeda de troca da diretoria corintiana pelo atleta. Bolzan utilizou inicialmente o Twitter para negar a negociação. "Fala-se muito, e com variados pressentimentos, sobre suposta negociação envolvendo ...