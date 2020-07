Esporte Presidente do Goiânia analisa como ‘difícil’ conclusão do Goianão em 2021 Alexandre Godoi entende que o Galo, assim como demais rivais goianienses, terão dificuldades para disputar duas competições no mesmo período

O presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Luiz Pitta, estuda apresentar proposta de término do Goianão 2020 no início de 2021, em janeiro e fevereiro. No Goiânia, que se prepara à disputa da Série D, na qual pretende buscar o acesso à Série C 2021, a proposta da FGF é "difícil", na avaliação do novo presidente do Goiânia, Alexandre Godoi. Segundo ele, o ...