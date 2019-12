Esporte Presidente do Goiás vê saldo positivo após temporada turbulenta Marcelo Almeida admite erros ao longo da temporada, mas faz balanço positivo sobre o Goiás e fala em ano de resgate histórico do clube

No ano de seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás terminou a competição na 10ª colocação e garantiu vaga à Copa Sul-Americana. O presidente Marcelo Almeida falou sobre o balanço do clube em 2019, ano que chegou a sofrer com ameaças da torcida em momento de turbulência no meio do campeonato. O dirigente admite que errou em alguns momentos, mas revelou que a in...